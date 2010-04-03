|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|78' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|05.05.2010
|1' -40'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|01.05.2010
|1' -59'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|41'
|25.04.2010
|1' -53'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|18.04.2010
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|15.04.2010
|81' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|83'
|11.04.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|03.04.2010
|74' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)