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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Говерла
Динамо К - Говерла: обзор матча 01 мая 2010
Динамо К
01.05.2010, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 28 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
12'
А. Милевский (П)
48'
Д. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Говерла
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Шевченко
Замена
В. Микуляк
️️️️
А. Тришович
Замена
А. Иванов
️️️️
Б. Хауши
Замена
Ч. Невуче
️️️️
Е. Лисицын
ГОЛ! 2:0!
Д. Силва
Желтая карточка
Е. Лисицын
Замена
Бетао
️️️️
Р. Еременко
Красная карточка
Л. Алмейда
Замена
М. Нинкович
️️️️
Т. Михалик
Желтая карточка
Р. Еременко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Милевский
12'
11'
Желтая карточка
А. Тришович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Говерла
1
Александр Надь
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
65
Андрей Бойко
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
4
Евгений Лисицын
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
2
Игорь Андроник
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
14
Игорь Малыш
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шовковский
44
Алмейда
24
Юссуф
17
Михалик
10
Маграо
21
Данило Силва
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
3-2-2-1-1
1
Надь
23
Болохан
26
Шендрик
77
Комарницкий
29
Леандро
20
Хауши
4
Лисицын
7
Райчевич
8
Тришович
25
Давыдов
7
Шевченко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Шевченко
26
Еременко
3
Бетао
3
Бетао
26
Еременко
17
Михалик
36
Нинкович
36
Нинкович
17
Михалик
4
Лисицын
10
Невуче
10
Невуче
4
Лисицын
8
Тришович
13
Микуляк
13
Микуляк
8
Тришович
20
Хауши
0
Иванов
0
Иванов
20
Хауши
Остались в запасе
Динамо К
Говерла
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Валерий Газзаев
73
Андрей Михайлов
ВР
14
Игорь Малыш
ЦП
2
Игорь Андроник
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
90
Кирилл Петров
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
73
Андрей Михайлов
ВР
14
Игорь Малыш
ЦП
2
Игорь Андроник
ЦЗ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Динамо К - Говерла
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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