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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Карпаты
Говерла - Карпаты: обзор матча 11 апреля 2010
Говерла
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 24 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
90+2'
В. Микуляк
28'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Карпаты
ГОЛ! 1:1!
В. Микуляк
+2
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
М. Кополовец
Замена
А. Гурули
️️️️
Д. Кожанов
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Малыгин
Замена
С. Зенев
️️️️
В. Батиста
Замена
В. Микуляк
️️️️
А. Тришович
Желтая карточка
И. Ощипко
Желтая карточка
И. Худобяк
Желтая карточка
М. Райчевич
Замена
Ч. Невуче
️️️️
А. Бойко
+1
Желтая карточка
В. Батиста
ГОЛ! 0:1!
В. Батиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
0
Алексей Иванов
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
4
Евгений Лисицын
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Карпаты
32
Иван Пицан
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Бабенко
23
Болохан
6
Малыгин
77
Комарницкий
29
Леандро
27
Гомес
65
Бойко
7
Райчевич
8
Тришович
25
Давыдов
0
Иванов
3-4-2-1
22
Тлумак
35
Ощипко
4
Тубич
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
18
Кополовец
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
65
Бойко
10
Невуче
10
Невуче
65
Бойко
8
Тришович
13
Микуляк
13
Микуляк
8
Тришович
6
Малыгин
27
Алексеев
27
Алексеев
6
Малыгин
18
Кополовец
9
Мартынюк
9
Мартынюк
18
Кополовец
9
Кожанов
9
Гурули
9
Гурули
9
Кожанов
80
Батиста
20
Зенев
20
Зенев
80
Батиста
Остались в запасе
Говерла
Карпаты
73
Андрей Михайлов
ВР
4
Евгений Лисицын
ЦП
20
Богдан Хауши
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
73
Андрей Михайлов
ВР
4
Евгений Лисицын
ЦП
20
Богдан Хауши
ЛЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
32
Иван Пицан
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Говерла - Карпаты
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
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