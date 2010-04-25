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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлург
Говерла - Металлург: обзор матча 25 апреля 2010
Говерла
25.04.2010, воскресенье, 14:00
Чемпионат Украины, 27 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
48'
А. Нестеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлург
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Е. Опанасенко
Желтая карточка
В. Болохан
Замена
С. Алексеев
️️️️
Леандро
Замена
Ч. Невуче
️️️️
Е. Лисицын
ГОЛ! 0:1!
А. Нестеров
Желтая карточка
Леандро
Замена
А. Нестеров
️️️️
А. Каськов
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
И. Цыгырлаш
Замена
А. Иванов
️️️️
В. Микуляк
Желтая карточка
Д. Невмывака
Желтая карточка
В. Аржанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
20
Богдан Хауши
ЛЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
27
Гомес
ОП
4
Евгений Лисицын
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Говерла
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
14
Игорь Малыш
ЦП
10
Чарлес Невуче
ЦФ
0
Алексей Иванов
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Александр Мелащенко
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Бабенко
20
Хауши
29
Леандро
23
Болохан
77
Комарницкий
27
Гомес
4
Лисицын
7
Райчевич
13
Микуляк
8
Тришович
25
Давыдов
4-2-1-3
35
Коваль
14
Полевой
15
Вернидуб
19
Невмывака
39
Опанасенко
28
Тигорев
27
Степаненко
17
Аржанов
22
Цыгырлаш
99
Алози
30
Каськов
4
Лисицын
10
Невуче
10
Невуче
4
Лисицын
13
Микуляк
0
Иванов
0
Иванов
13
Микуляк
29
Леандро
27
Алексеев
27
Алексеев
29
Леандро
30
Каськов
5
Нестеров
5
Нестеров
30
Каськов
39
Опанасенко
8
Сидорчук
8
Сидорчук
39
Опанасенко
22
Цыгырлаш
42
Писоцкий
42
Писоцкий
22
Цыгырлаш
Остались в запасе
Говерла
Металлург
14
Игорь Малыш
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
0
Александр Мелащенко
ЦФ
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
14
Игорь Малыш
ЦП
73
Андрей Михайлов
ВР
65
Андрей Бойко
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
Остались в запасе
0
Александр Мелащенко
ЦФ
91
Евгений Задоя
ЦП
22
Дмитрий Безотосный
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Говерла - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Говерла
Металлург
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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