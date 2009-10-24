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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 24 октября 2009
Металлург
24.10.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 11 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
36'
Шина
89'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Замена
А. Аракелян
️️️️
Фабиньо
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
В. Иванко
Замена
Д. Васин
️️️️
Р. Левига
Замена
В. Мельник
️️️️
С. Васкез
Замена
В. Иванко
️️️️
С. Шищенко
Вторая желтая
П. Ребенок
Замена
С. Шищенко
️️️️
С. Даниловский
Желтая карточка
С. Васкез
ГОЛ! 1:0!
Шина
20'
Желтая карточка
П. Ребенок
11'
Замена
А. Косырин
️️️️
А. Диденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Черноморец
1
Виталий Руденко
(К)
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
3
Сергей Мельник
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
0
Руслан Бидненко
ЛП
30
Себастьян Васкез
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Александр Олейник
ЦФ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
0
Егор Бедный
ЦЗ
88
Александр Якименко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
10
Александр Косырин
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
3-2-3-1
81
Дишленкович
99
Даниловский
4
Воловик
44
Чечер
9
Шина
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
20
Фабиньо
10
Лазич
39
Санни Кингсли
3-2-4-1
1
Руденко
3
Мельник
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
13
Белецкий
30
Васкез
0
Левига
82
Ребенок
0
Бидненко
9
Диденко
20
Фабиньо
0
Аракелян
0
Аракелян
20
Фабиньо
99
Даниловский
0
Шищенко
0
Шищенко
99
Даниловский
Шищенко
19
Иванко
19
Иванко
Шищенко
30
Васкез
80
Мельник
80
Мельник
30
Васкез
9
Диденко
10
Косырин
10
Косырин
9
Диденко
0
Левига
39
Васин
39
Васин
0
Левига
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
0
Александр Олейник
ЦФ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
88
Александр Якименко
ЦП
0
Егор Бедный
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
Главный тренер
Виктор Гришко
Остались в запасе
0
Александр Олейник
ЦФ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Остались в запасе
88
Александр Якименко
ЦП
0
Егор Бедный
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
7
Мирко Райчевич
ЦП
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Металлург - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Помощники судьи:
Шамич Александр
Литвинов Геннадий
Стадион:
Металлург
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