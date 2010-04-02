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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Черноморец
Карпаты - Черноморец: обзор матча 02 апреля 2010
Карпаты
02.04.2010, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 23 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
24'
В. Батиста
18'
С. Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Черноморец
+2
Желтая карточка
П. Ребенок
Замена
А. Пономарев
️️️️
С. Маурисио
Желтая карточка
В. Бондаренко
Замена
В. Балашов
️️️️
Нарсисо
Замена
М. Кополовец
️️️️
А. Гурули
Желтая карточка
Н. Тубич
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Ткачук
Замена
И. Милошевич
️️️️
Е. Тарасенко
Замена
П. Ребенок
️️️️
В. Мельник
ГОЛ! 1:1!
В. Батиста
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Маурисио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
18
Сауседо Маурисио
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-3-3-1
22
Тлумак
15
Петривский
29
Тарасенко
4
Тубич
35
Ощипко
19
Ткачук
44
Федецкий
9
Гурули
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
3-2-4-1
44
Паст
15
Шандрук
3
Лео Матос
14
Ващук
4
Гришко
2
Федорив
80
Мельник
81
Бондаренко
0
Левига
18
Маурисио
0
Нарсисо
9
Гурули
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Гурули
29
Тарасенко
4
Милошевич
4
Милошевич
29
Тарасенко
19
Ткачук
20
Зенев
20
Зенев
19
Ткачук
18
Маурисио
0
Пономарев
0
Пономарев
18
Маурисио
80
Мельник
82
Ребенок
82
Ребенок
80
Мельник
0
Нарсисо
27
Балашов
27
Балашов
0
Нарсисо
Остались в запасе
Карпаты
Черноморец
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
19
Юрий Габовда
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
Остались в запасе
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Карпаты - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Украина
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