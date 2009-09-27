Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Карпаты
Черноморец - Карпаты: обзор матча 27 сентября 2009
Черноморец
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 8 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
78'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Карпаты
+2
Замена
️️️️
О. Голодюк
Замена
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 0:1!
А. Федецкий
Замена
️️️️
Р. Левига
Замена
️️️️
В. Батиста
Замена
️️️️
А. Якименко
Желтая карточка
С. Васкез
Замена
️️️️
Е. Бедный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
0
Егор Бедный
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
88
Александр Якименко
ЦП
30
Себастьян Васкез
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
4-5-1
1
Руденко
13
Белецкий
4
Гришко
14
Ващук
0
Бедный
30
Васкез
81
Бондаренко
0
Левига
82
Ребенок
88
Якименко
9
Диденко
4-1-3-2
22
Тлумак
44
Федецкий
29
Тарасенко
4
Тубич
35
Ощипко
7
Годвин
9
Кожанов
32
Голодюк
16
Худобяк
80
Батиста
79
Кузнецов
Остались в запасе
Черноморец
Карпаты
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Черноморец - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Карпаты
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+