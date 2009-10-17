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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Говерла
Черноморец - Говерла: обзор матча 17 октября 2009
Черноморец
17.10.2009, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 10 тур
2 : 0
Завершен
Говерла
25'
П. Ребенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Говерла
Замена
️️️️
А. Шендрик
Желтая карточка
В. Руденко
Замена
️️️️
В. Бондаренко
Желтая карточка
В. Ващук
Замена
️️️️
В. Браила
Замена
️️️️
А. Якименко
Замена
️️️️
А. Артеменко
Желтая карточка
О. Шандрук
ГОЛ! 1:0!
П. Ребенок
Желтая карточка
А. Тришович
Замена
️️️️
Р. Бидненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
0
Руслан Бидненко
ЛП
88
Александр Якименко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гришко
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
2
Александр Чижевский
ЛЗ
22
Александр Артеменко
ЦЗ
29
Леандро
ЦЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
8
Александр Тришович
ЛВ
27
Гомес
ОП
18
Владимир Браила
ЦП
99
Александр Зотов
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-5-1
1
Руденко
2
Федорив
14
Ващук
15
Шандрук
4
Гришко
0
Бидненко
0
Левига
81
Бондаренко
82
Ребенок
88
Якименко
9
Диденко
3-3-2-1-1
22
Бабенко
29
Леандро
23
Болохан
26
Шендрик
22
Артеменко
27
Гомес
2
Чижевский
18
Браила
99
Зотов
8
Тришович
25
Давыдов
Остались в запасе
Черноморец
Говерла
Главный тренер
Виктор Гришко
Главный тренер
Виктор Гришко
Статистика матча Черноморец - Говерла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Черноморец
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