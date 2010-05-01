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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 01 мая 2010
Черноморец
01.05.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 28 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
9'
В. Слюсар
80'
С. Валяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлист
+2
Замена
С. Барилко
️️️️
Жажа
ГОЛ! 0:2!
С. Валяев
Замена
Р. Левига
️️️️
Нарсисо
Замена
А. Диденко
️️️️
П. Ребенок
Желтая карточка
П. Ребенок
Замена
С. Пшеничных
️️️️
А. Рыкун
Желтая карточка
О. Шелаев
Замена
В. Балашов
️️️️
С. Маурисио
Замена
О. Шелаев
️️️️
В. Слюсар
Желтая карточка
Жажа
Желтая карточка
Фининьо
Желтая карточка
Л. Матос
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Слюсар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
18
Сауседо Маурисио
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
0
Нарсисо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
15
Валентин Слюсар
ЦП
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
0
Александр Рыкун
АП
70
Жажа
ЦФ
Черноморец
0
Евгений Ширяев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Артем Путивцев
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Барилко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-2-4-1
44
Паст
15
Шандрук
14
Ващук
3
Лео Матос
2
Федорив
4
Гришко
18
Маурисио
81
Бондаренко
80
Мельник
82
Ребенок
0
Нарсисо
4-3-2-1
29
Горяинов
18
Гуйе
26
Обрадович
37
Бордиян
13
Фининьо
15
Слюсар
8
Эдмар
78
Валяев
0
Рыкун
16
Олейник
70
Жажа
0
Нарсисо
0
Левига
0
Левига
0
Нарсисо
18
Маурисио
27
Балашов
27
Балашов
18
Маурисио
82
Ребенок
9
Диденко
9
Диденко
82
Ребенок
70
Жажа
11
Барилко
11
Барилко
70
Жажа
0
Рыкун
19
Пшеничных
19
Пшеничных
0
Рыкун
15
Слюсар
5
Шелаев
5
Шелаев
15
Слюсар
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Андрей Баль
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Александр Пономарев
ЦЗ
0
Евгений Ширяев
ВР
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
69
Алексей Антонов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Черноморец - Металлист
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Черноморец
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