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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Таврия
Черноморец - Таврия: обзор матча 28 февраля 2010
Черноморец
28.02.2010, воскресенье, 14:00
Чемпионат Украины, 18 тур
2 : 0
Завершен
Таврия
75'
Д. Гришко
90+1'
С. Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Таврия
ГОЛ! 2:0!
С. Маурисио
+1
Замена
Е. Луценко
️️️️
И. Галюза
Замена
А. Диденко
️️️️
В. Балашов
Желтая карточка
С. Маурисио
ГОЛ! 1:0!
Д. Гришко
Замена
В. Мельник
️️️️
В. Колесниченко
Желтая карточка
Р. Бидненко
Замена
Р. Левига
️️️️
Г. Пинедо
Замена
Л. Идахор
️️️️
М. Фещук
Желтая карточка
О. Шандрук
Замена
️️️️
В. Гигиадзе
Красная карточка
М. Старцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
0
Руслан Бидненко
ЛП
18
Сауседо Маурисио
ЦП
0
Владимир Колесниченко
ЦП
0
Густаво Пинедо
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Андрей Баль
Таврия
1
Максим Старцев
ВР
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Черноморец
1
Виталий Руденко
ВР
3
Сергей Мельник
ЦЗ
88
Александр Якименко
ЦП
0
Руслан Левига
ЦП
81
Владимир Бондаренко
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Таврия
3
Андрей Донец
ЛЗ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
15
Евгений Луценко
ПП
34
Максим Прыходной
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
4-5-1
44
Паст
15
Шандрук
4
Гришко
3
Лео Матос
14
Ващук
0
Бидненко
0
Колесниченко
0
Пинедо
82
Ребенок
18
Маурисио
27
Балашов
4-3-3
1
Старцев
5
Маркович
80
Корнев
6
Джуричич
20
Монахов
22
Любенович
2
Галюза
84
Голайдо
39
Ковпак
20
Гигиадзе
10
Фещук
0
Пинедо
0
Левига
0
Левига
0
Пинедо
0
Колесниченко
80
Мельник
80
Мельник
0
Колесниченко
27
Балашов
9
Диденко
9
Диденко
27
Балашов
2
Галюза
15
Луценко
15
Луценко
2
Галюза
10
Фещук
11
Идахор
11
Идахор
10
Фещук
Остались в запасе
Черноморец
Таврия
88
Александр Якименко
ЦП
3
Сергей Мельник
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Андрей Баль
34
Максим Прыходной
ЦФ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Остались в запасе
88
Александр Якименко
ЦП
3
Сергей Мельник
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
81
Владимир Бондаренко
ЦП
Остались в запасе
34
Максим Прыходной
ЦФ
8
Сергей Зелди
ЦЗ
3
Андрей Донец
ЛЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Андрей Баль
Статистика матча Черноморец - Таврия
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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