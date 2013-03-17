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    Милан Обрадович - статистика

    Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Обрадович
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 августа 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 11 0 0 3 0
    Металлист 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Арсенал (Киев)
    67'
    18.05.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 2:1 Ворскла (Полтава)
    11.05.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:3 Арсенал (Киев)
    04.05.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.04.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:3 Арсенал (Киев)
    22.04.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 4:1 Карпаты (Львов)
    14.04.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 0:2 Металлург (Донецк)
    06.04.2013 1' -90' Металлург (Запорожье) 0:0 Арсенал (Киев)
    83'
    30.03.2013 1' -90' Арсенал (Киев) 1:1 Таврия (Симферополь)
    17.03.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:1 Арсенал (Киев)
    89'
    02.03.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 3:0 Арсенал (Киев)
    26.11.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 5:0 Таврия (Симферополь)
    11.11.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:1 Карпаты (Львов)
    28.10.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Заря (Луганск)
    20.10.2012 Был в запасе Динамо (Киев) 1:3 Металлист (Харьков)
    02.09.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:1 Металлист (Харьков)
    12.08.2012 22' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Арсенал (Киев)
    05.08.2012 Был в запасе Металлург (Донецк) 2:2 Металлист (Харьков)
    28.07.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:1 Металлург (Запорожье)
    21.07.2012 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:1 Металлист (Харьков)
    14.07.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
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