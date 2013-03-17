|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|11
|0
|0
|3
|0
|Металлист
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|67'
|18.05.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|11.05.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|04.05.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.04.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Арсенал (Киев)
|22.04.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|4:1
|Карпаты (Львов)
|14.04.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|0:2
|Металлург (Донецк)
|06.04.2013
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|83'
|30.03.2013
|1' -90'
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|17.03.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Арсенал (Киев)
|89'
|02.03.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Арсенал (Киев)
|26.11.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|5:0
|Таврия (Симферополь)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Карпаты (Львов)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Заря (Луганск)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|12.08.2012
|22' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Арсенал (Киев)
|05.08.2012
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|28.07.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|21.07.2012
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|14.07.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)