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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Арсенал
Днепр - Арсенал: обзор матча 02 марта 2013
Днепр
02.03.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
19'
Р. Зозуля
50'
Матеус (П)
68'
А. Федецкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Арсенал
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Жулиано
74'
74'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
В. Аржанов
ГОЛ! 3:0!
А. Федецкий
68'
67'
Замена
В. Турчанов
️️️️
Я. Мартынюк
Желтая карточка
Р. Ротань
66'
Желтая карточка
Дуглас
65'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
60'
57'
Желтая карточка
К. Сидоренко
57'
Замена
В. Гоменюк
️️️️
И. Мазилу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Матеус
50'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Н. Калинич
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Зозуля
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Пеле
ЦП
28
Вячеслав Турчанов
ЦП
75
Игорь Бровко
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
4-2-1-3
27
Лаштувка
23
Дуглас
23
Стринич
14
Чеберячко
44
Федецкий
14
Кравченко
29
Ротань
20
Жулиано
99
Матеус
10
Зозуля
9
Калинич
3-3-2-2
29
Сарнавский
20
Одибе
26
Обрадович
8
Сидоренко
27
Старенький
9
Мартынюк
84
Романчук
17
Аржанов
11
Шарпар
40
Адийя
7
Мазилу
20
Жулиано
15
Кулаков
15
Кулаков
20
Жулиано
9
Калинич
23
Канкава
23
Канкава
9
Калинич
10
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Зозуля
17
Аржанов
10
Бушман
10
Бушман
17
Аржанов
9
Мартынюк
28
Турчанов
28
Турчанов
9
Мартынюк
7
Мазилу
8
Гоменюк
8
Гоменюк
7
Мазилу
Остались в запасе
Днепр
Арсенал
16
Денис Шелихов
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
75
Игорь Бровко
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
75
Игорь Бровко
ЦФ
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Днепр-Арена
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