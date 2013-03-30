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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Таврия
Арсенал - Таврия: обзор матча 30 марта 2013
Арсенал
30.03.2013, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Таврия
82'
А. Богданов (П)
90+4'
М. Гаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Таврия
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Гаджиев
Замена
А. Куанса
️️️️
Д. Адийя
90'
+3
Замена
А. Филиппов
️️️️
В. Гоменюк
90'
+1
85'
Желтая карточка
О. Гуменюк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Богданов
82'
77'
Желтая карточка
М. Гаджиев
77'
Замена
М. Нэ
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
Я. Мартынюк
65'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
С. Старенький
62'
59'
Замена
М. Гаджиев
️️️️
М. Фещук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Арсенал
12
Георгий Копалиани
ВР
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
18
Абейку Куанса
ЦП
25
Пеле
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
4-1-3-2
1
Рева
27
Старенький
44
Сантос
26
Обрадович
20
Одибе
9
Мартынюк
17
Аржанов
11
Шарпар
90
Богданов
8
Гоменюк
40
Адийя
3-3-2-2
23
Погорелый
8
Эдуардо
5
Езерский
15
Селио
20
Буссаиди
27
Гомес
40
Путраш
30
Гуменюк
9
Назаренко
10
Фещук
7
Шиндер
8
Гоменюк
9
Филиппов
9
Филиппов
8
Гоменюк
40
Адийя
18
Куанса
18
Куанса
40
Адийя
27
Старенький
7
Герасимюк
7
Герасимюк
27
Старенький
10
Фещук
91
Гаджиев
91
Гаджиев
10
Фещук
9
Назаренко
16
Нэ
16
Нэ
9
Назаренко
Остались в запасе
Арсенал
Таврия
12
Георгий Копалиани
ВР
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
Остались в запасе
12
Георгий Копалиани
ВР
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
11
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
19
Юрий Габовда
ЦФ
13
Дамир Кахриман
ВР
26
Владислав Павленко
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
Статистика матча Арсенал - Таврия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Арсенал
Таврия
Четыре крымских клуба допущены к лицензированию РФС
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11
РФС может включить «Таврию» и «Севастополь» в состав ФНЛ-2 (Иван Карпов)
2022.03.02 15:22
13
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
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2021.05.06 18:49
5
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2019.12.10 10:44
6
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2018.12.03 22:47
25
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