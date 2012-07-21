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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлист
Таврия - Металлист: обзор матча 21 июля 2012
Таврия
21.07.2012, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
53'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлист
Замена
О. Гуменюк
️️️️
Ф. Кубик
88'
84'
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Ю. Путраш
80'
Желтая карточка
А. Буссаиди
78'
77'
Желтая карточка
Х. Соса
76'
Замена
В. Шарпар
️️️️
Д. Барвинко
Замена
Ю. Габовда
️️️️
М. Калиниченко
71'
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
К. Вильягра
49'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
Замена
М. Фещук
️️️️
С. Назаренко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
40
Юрий Путраш
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
8
Эдуардо
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
7
Антон Шиндер
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
19
Юрий Габовда
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
3-3-3-1
13
Кахриман
7
Кубик
8
Аделейе
8
Эдуардо
40
Путраш
27
Гомес
20
Буссаиди
29
Любичич
25
Калиниченко
9
Назаренко
7
Шиндер
4-3-2-1
29
Горяинов
3
Вильягра
16
Барвинко
6
Торсильери
19
Пшеничных
29
Бланко
8
Эдмар
7
Соса
10
Марлос
10
Хавьер
9
Кристальдо
25
Калиниченко
19
Габовда
19
Габовда
25
Калиниченко
7
Кубик
30
Гуменюк
30
Гуменюк
7
Кубик
9
Назаренко
10
Фещук
10
Фещук
9
Назаренко
16
Барвинко
11
Шарпар
11
Шарпар
16
Барвинко
9
Кристальдо
19
Торрес
19
Торрес
9
Кристальдо
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
Остались в запасе
Таврия
Металлист
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Статистика матча Таврия - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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Таврия
Металлист
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