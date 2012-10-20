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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 20 октября 2012
Динамо К
20.10.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
58'
А. Ярмоленко
32'
Тайсон
52'
К. Хавьер (П)
90+2'
Х. Мануэль Торрес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Х. Мануэль Торрес
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
А. Милевский
89'
Вторая желтая
Т. Михалик
87'
86'
Вторая желтая
Д. Кристальдо
Замена
М. Рубен
️️️️
А. Мехмеди
78'
77'
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
Виллиан
76'
Травма
Х. Мануэль Торрес
75'
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Замена
А. Милевский
️️️️
М. Велозу
73'
71'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Марлос
Желтая карточка
А. Ярмоленко
69'
67'
Желтая карточка
Эдмар
60'
Замена
В. Шарпар
️️️️
О. Шелаев
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
58'
55'
Желтая карточка
Тайсон
Желтая карточка
О. Вукоевич
54'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
Т. Тайво
51'
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Раффаэл
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Пас отдал
К. Хавьер
Желтая карточка
Т. Михалик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПЗ
11
Раффаэл
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Адмир Мехмеди
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
8
Эдмар
ОП
5
Олег Шелаев
(К)
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
19
Нико Кранчар
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
15
Марко Рубен
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шовковский
0
Тайво
17
Михалик
34
Хачериди
20
Гусев
5
Вукоевич
44
Велозу
11
Раффаэл
14
Мехмеди
7
Ярмоленко
12
Идейе
4-2-2-1-1
29
Горяинов
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Березовчук
13
Фининьо
8
Эдмар
5
Шелаев
10
Хавьер
11
Тайсон
10
Марлос
11
Виллиан
11
Раффаэл
19
Кранчар
19
Кранчар
11
Раффаэл
14
Мехмеди
15
Рубен
15
Рубен
14
Мехмеди
44
Велозу
0
Милевский
0
Милевский
44
Велозу
5
Шелаев
11
Шарпар
11
Шарпар
5
Шелаев
11
Виллиан
19
Торрес
19
Торрес
11
Виллиан
10
Марлос
9
Кристальдо
9
Кристальдо
10
Марлос
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
35
Максим Коваль
ВР
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Олег Блохин
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
36
Милош Нинкович
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Динамо К - Металлист
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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