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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Арсенал
Мариуполь - Арсенал: обзор матча 17 марта 2013
Мариуполь
17.03.2013, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
62'
Т. Окриашвили (П)
79'
Т. Окриашвили
73'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Арсенал
Желтая карточка
Н. Ищенко
90'
+3
Замена
Р. Кисиль
️️️️
Т. Окриашвили
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Рева
89'
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
Р. Фомин
89'
88'
Желтая карточка
Р. Сантос
ГОЛ! 2:1!
Т. Окриашвили
79'
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Мандзюк
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
В. Аржанов
64'
Замена
Д. Адийя
️️️️
С. Старенький
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Окриашвили
62'
61'
Замена
В. Рева
️️️️
Я. Мартынюк
59'
Желтая карточка
А. Романчук
58'
Красная карточка
Б. Сарнавский
46'
Замена
Р. Сантос
️️️️
М. Одибе
30'
Желтая карточка
М. Одибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
27
Сергей Старенький
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
14
Руслан Кисиль
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
3-3-2-2
12
Худжамов
91
Бутко
18
Ордец
32
Ищенко
5
Путивцев
92
Емельянов
2
Полянский
19
Федотов
30
Окриашвили
16
Мандзюк
19
Фомин
3-3-3-1
29
Сарнавский
20
Одибе
26
Обрадович
8
Сидоренко
84
Романчук
9
Мартынюк
27
Старенький
17
Аржанов
90
Богданов
11
Шарпар
8
Гоменюк
30
Окриашвили
14
Кисиль
14
Кисиль
30
Окриашвили
16
Мандзюк
70
Шевчук
70
Шевчук
16
Мандзюк
9
Мартынюк
1
Рева
1
Рева
9
Мартынюк
20
Одибе
44
Сантос
44
Сантос
20
Одибе
27
Старенький
40
Адийя
40
Адийя
27
Старенький
Остались в запасе
Мариуполь
Арсенал
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
9
Александр Филиппов
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ОП
25
Пеле
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Арсенал
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ильичевец
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