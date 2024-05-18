Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фабиан Шнеллхардт - статистика

Завершил карьеру
12 января 1994 (32), Линефельде
#8 | Полузащитник
189 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
4 : 0
18.05.2024
Дармштадт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0 : 6
12.05.2024
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3 : 0
04.05.2024
Дармштадт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
0 : 1
28.04.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Дармштадт
1 : 2
17.02.2024
Штутгарт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0 : 3
13.01.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
3 : 3
19.12.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
0 : 1
16.12.2023
Вольфсбург
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хайденхайм
3 : 2
09.12.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0 : 1
01.12.2023
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 0
11.11.2023
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 2
03.11.2023
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
8 : 0
28.10.2023
Дармштадт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Дармштадт
1 : 3
21.10.2023
РБ Лейпциг
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 2
07.10.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
4 : 2
01.10.2023
Вердер
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
3 : 1
22.09.2023
Дармштадт
78' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
3 : 3
17.09.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
5 : 1
02.09.2023
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Дармштадт
1 : 4
26.08.2023
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Дармштадт
77' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+