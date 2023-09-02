Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Дармштадт
Байер - Дармштадт: обзор матча 02 сентября 2023
Байер
02.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
5 : 1
Завершен
Дармштадт
21'
В. Бонифаци
49'
Э. Паласиос
61'
В. Бонифаци
67'
Й. Хофманн
83'
А. Гложек
25'
О. Вильхельмссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Дармштадт
ГОЛ! 5:1!
А. Гложек
Пас отдал
Н. Мбамба
83'
80'
Желтая карточка
К. Кларер
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Ф. Вирц
80'
Замена
А. Гложек
️️️️
Г. Джака
80'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
72'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Д. Та
72'
69'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Мелем
68'
Замена
М. Маглица
️️️️
К. Циммерманн
ГОЛ! 4:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
В. Бонифаци
67'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
65'
ГОЛ! 3:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Вирц
61'
58'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Т. Ишервуд
58'
Замена
Т. Скарке
️️️️
О. Вильхельмссон
53'
Желтая карточка
О. Вильхельмссон
ГОЛ! 2:1!
Э. Паласиос
Пас отдал
Ж. Фримпонг
49'
Желтая карточка
Г. Джака
31'
Желтая карточка
Э. Паласиос
27'
26'
Замена
Э. Карич
️️️️
Ф. Нюрнбергер
25'
ГОЛ! 1:1!
О. Вильхельмссон
Пас отдал
К. Кларер
Желтая карточка
Д. Та
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ж. Фримпонг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Дармштадт
18
Эмир Карич
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
26
Morten Behrens
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
4
Та
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
4-1-2-1-2
1
Шухен
26
Бадер
4
Ишервуд
4
Циммерманн
4
Кларер
4
Франьич
15
Нюрнбергер
32
Холланд
6
Мелем
16
Пфайффер
11
Вильхельмссон
4
Та
44
Станишич
44
Станишич
4
Та
7
Вирц
72
Мбамба
72
Мбамба
7
Вирц
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
34
Джака
10
Гложек
10
Гложек
34
Джака
15
Нюрнбергер
18
Карич
18
Карич
15
Нюрнбергер
4
Циммерманн
6
Маглица
6
Маглица
4
Циммерманн
6
Мелем
11
Кемпе
11
Кемпе
6
Мелем
11
Вильхельмссон
21
Скарке
21
Скарке
11
Вильхельмссон
4
Ишервуд
81
Стоилькович
81
Стоилькович
4
Ишервуд
Остались в запасе
Байер
Дармштадт
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
Остались в запасе
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Байер - Дармштадт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Новости команд
Все
Байер
Дармштадт
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
13:51
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
13:51
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:29
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+