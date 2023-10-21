Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - РБ Лейпциг
Дармштадт - РБ Лейпциг: обзор матча 21 октября 2023
Дармштадт
21.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
32'
Т. Кемпе (П)
1'
Л. Опенда
24'
Э. Форсберг
72'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - РБ Лейпциг
80'
Желтая карточка
К. Кампль
80'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Х. Симонс
80'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Л. Опенда
72'
ГОЛ! 1:3!
Л. Опенда
Пас отдал
К. Баумгартнер
Желтая карточка
Я. Мюллер
71'
70'
Желтая карточка
Л. Опенда
Желтая карточка
М. Маглица
70'
Желтая карточка
Т. Скарке
68'
Замена
М. Хонзак
️️️️
О. Вильхельмссон
64'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Л. Пфайффер
64'
Замена
К. Гясула
️️️️
К. Кларер
64'
63'
Желтая карточка
Д. Раум
62'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
62'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
62'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
Ф. Нюрнбергер
60'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
Ф. Холланд
58'
Желтая карточка
К. Кларер
49'
Желтая карточка
Ф. Холланд
47'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Кемпе
32'
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Форсберг
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Дармштадт
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
17
Матиас Хонзак
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
20
Дани Ольмо
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-2
1
Шухен
4
Кларер
6
Маглица
24
Мюллер
11
Кемпе
32
Холланд
15
Нюрнбергер
6
Мелем
21
Скарке
11
Вильхельмссон
16
Пфайффер
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
3
Симакан
23
Люкеба
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
10
Форсберг
17
Опенда
15
Поульсен
4
Кларер
52
Гясула
52
Гясула
4
Кларер
32
Холланд
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
32
Холланд
11
Вильхельмссон
17
Хонзак
17
Хонзак
11
Вильхельмссон
16
Пфайффер
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Пфайффер
23
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хенрикс
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
7
Симонс
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Симонс
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
17
Опенда
11
Вернер
11
Вернер
17
Опенда
Остались в запасе
Дармштадт
РБ Лейпциг
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
16
Андреас Мюллер
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Дармштадт - РБ Лейпциг
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Новости команд
Все
Дармштадт
РБ Лейпциг
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+