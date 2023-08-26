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Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Унион
Дармштадт - Унион: обзор матча 26 августа 2023
Дармштадт
26.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Унион
24'
М. Мелем
4'
Р. Госенс
34'
Р. Госенс
39'
К. Беренс
65'
Д. Дехи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Унион
84'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Госенс
Замена
Т. Кемпе
️️️️
М. Мелем
78'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Б. Ману
67'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
М. Маглица
67'
65'
ГОЛ! 1:4!
Д. Дехи
Пас отдал
Й. Юранович
64'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ш. Бекер
64'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
М. Хонзак
46'
Замена
М. Бадер
️️️️
К. Кларер
46'
Желтая карточка
Б. Ману
44'
39'
ГОЛ! 1:3!
К. Беренс
Желтая карточка
М. Мелем
34'
34'
ГОЛ! 1:2!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Юранович
25'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Д. Фофана
ГОЛ! 1:1!
М. Мелем
24'
21'
Вторая желтая
Б. Ааронсон
5'
Желтая карточка
Б. Ааронсон
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Э. Лайдуни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
32
Фабиан Холланд
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
17
Матиас Хонзак
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Дармштадт
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Шухен
5
Ридель
4
Кларер
6
Маглица
4
Франьич
32
Холланд
15
Нюрнбергер
6
Мелем
16
Пфайффер
37
Ману
17
Хонзак
3-3-1-1-2
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
18
Юранович
33
Крал
8
Госенс
93
Лайдуни
11
Ааронсон
27
Фофана
91
Беренс
4
Кларер
26
Бадер
26
Бадер
4
Кларер
6
Мелем
11
Кемпе
11
Кемпе
6
Мелем
17
Хонзак
10
Хорнби
10
Хорнби
17
Хонзак
37
Ману
81
Стоилькович
81
Стоилькович
37
Ману
6
Маглица
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
6
Маглица
8
Госенс
21
Руссийон
21
Руссийон
8
Госенс
27
Фофана
23
Бекер
23
Бекер
27
Фофана
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Бекер
31
Фолланд
31
Фолланд
Бекер
Остались в запасе
Дармштадт
Унион
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Дармштадт - Унион
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
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