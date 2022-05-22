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Рафинья
Статистика
Рафинья - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1993 (33), Сан-Паулу
#12 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Бразилия | Испания
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Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
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Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
16
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
22.05.2022
Атлетико
1' - 63'
36'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 2
15.05.2022
Реал Сосьедад
65' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
12.05.2022
Кадис
1' - 65'
60'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 1
06.05.2022
Реал Сосьедад
1' - 84'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
01.05.2022
Реал Сосьедад
1' - 76'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
21.04.2022
Барселона
1' - 81'
Испания. Примера, 32 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
15.04.2022
Бетис
1' - 65'
60'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
1' - 68'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.04.2022
Эспаньол
1' - 71'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
20.03.2022
Реал Сосьедад
1' - 63'
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
13.03.2022
Алавес
1' - 83'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
4 : 1
05.03.2022
Реал Сосьедад
46' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
4 : 0
20.02.2022
Реал Сосьедад
63' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2022
Гранада
68' - 90'
74'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
0 : 0
06.02.2022
Реал Сосьедад
1' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
23.01.2022
Хетафе
1' - 69'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.01.2022
Сельта
1' - 78'
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