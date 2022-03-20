Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 20 марта 2022
Севилья
20.03.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
89'
Желтая карточка
А. Горосабель
86'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Янузай
82'
Желтая карточка
А. Янузай
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Т. Делэни
80'
75'
Замена
А. Исак
️️️️
Порту
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
67'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Х. Корона
67'
64'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
63'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Рафинья
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
А. Марсьяль
59'
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
Замена
Х. Хордан
️️️️
М. Эль-Хаддади
46'
32'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Рафинья
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
16
Андер Мартин
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
3-1-2-2-2
37
Буну
6
Аугустинссон
23
Кунде
16
Навас
27
Делэни
8
Гудель
8
Торрес
7
Окампос
17
Корона
9
Марсьяль
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
6
Элустондо
24
Ле Норман
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
12
Рафинья
10
Порту
24
Янузай
9
Серлот
27
Делэни
29
Монтиэль
29
Монтиэль
27
Делэни
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
17
Корона
9
Ламела
9
Ламела
17
Корона
9
Марсьяль
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
9
Марсьяль
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
12
Рафинья
21
Сильва
21
Сильва
12
Рафинья
24
Янузай
16
Мартин
16
Мартин
24
Янузай
10
Порту
9
Исак
9
Исак
10
Порту
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Реал Сосьедад
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+