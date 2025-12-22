Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рафинья
Новости
Рафинья - новости
Завершил карьеру
12 февраля 1993 (33), Сан-Паулу
#12 | Полузащитник
178 см | 67 кг
Бразилия | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» закончил карьеру в 32 года
2025.12.22 21:21
1
Катарский «Аль-Араби» подписал экс-игрока «Барселоны» и «ПСЖ»
2022.09.04 09:30
«ПСЖ» может отправить 8 футболистов в резервную команду из 5-го дивизиона
2022.08.12 16:49
2
«ПСЖ» не взял девять футболистов на предсезонный тур в Японию (L’Equipe)
2022.07.12 17:26
1
«Барселона» намерена вернуть Рафинью
2022.06.17 22:49
Фото
«Реал Сосьедад» арендовал у «ПСЖ» Рафинью
2021.12.28 00:15
Рафинья прилетел в Испанию для завершения перехода из «ПСЖ» в «Реал Сосьедад» (Фабрицио Романо)
2021.12.27 12:41
Боуэн и Рафинья из «Лидса» – цели «Ливерпуля» на лето (Liverpool Echo)
2021.12.26 15:15
«Реал Сосьедад» уверен в аренде Рафиньи из «ПСЖ» (Фабрицио Романо)
2021.12.22 23:57
«ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке
2021.12.10 22:15
8
«Ливерпуль» с Алькантарой и Фабиньо в старте победил в 12 матчах и 1 раз сыграл вничью
2021.11.28 13:48
Полузащитник «ПСЖ» Рафинья заразился коронавирусом
2021.01.04 08:24
Видео
Рафинья перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»
2020.10.06 02:00
«Лидс» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Рафинью
2020.09.06 17:19
Журналист Скира: «Интер» не захотел включать Рафинью в сделку по Лаутаро Мартинесу
2020.05.18 20:20
2
«Барселона» отдала Рафинью в аренду «Сельте»
2019.09.02 20:15
7
Рафинья может перейти из «Барселоны» в «Фенербахче»
2019.08.24 09:56
1
ESPN: «Барселона» планирует до конца лета продать игроков на 150 миллионов
2019.07.25 09:15
8
Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом
2019.05.26 00:22
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
«Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов
2019.04.04 10:38
12
Травмированного Рафинью прооперируют 4 декабря
2018.11.27 07:42
1
Marca: Рафинья из-за разрыва крестообразной связки колена пропустит около шести месяцев
2018.11.25 17:47
Рафинья заменил травмированного Серхи Роберто и порвал крестообразную связку
2018.11.25 15:34
6
Рафинья может сменить «Барселону» на «Рому»
2018.11.19 13:58
2
Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды
2018.11.04 13:25
23
Рафинья: «Здорово, что «Барселона» победила, а я забил»
2018.10.25 07:46
2
«Барселона» продлит контракт с Рафиньей и отдаст его в аренду «Бетису»
2018.08.31 10:23
3
«Бенфика» после выхода в групповой этап ЛЧ поборется за Рафинью
2018.08.30 08:41
3
Агент Рафиньи ведет переговоры с «Бетисом»
2018.08.21 07:18
2
1
2
3
4
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+