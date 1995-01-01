ESPN: «Барселона» планирует до конца лета продать игроков на 150 миллионов

Умтити-то зачем?! Кто в центре будет играть?! Пике не вечный...и уже не так надежен
«Барселона» хочет заработать еще 150 миллионов евро на продажах игроков в текущее трансферное окно.
По информации ESPN, в первую очередь каталонский клуб намерен выгодно продать Филиппе Коутиньо, Малкома и Рафинью.
Также действующий чемпион Испании готов выслушать предложения по Ивану Ракитичу, Самуэлю Умтити и Артуро Видалю.
- Этим летом «Барса» потратила на покупку новых футболистов 237 миллионов евро.
- Наиболее дорогие сделки: Антуан Гризманн – 120 миллионов и Френки де Йонг – 75 миллионов.