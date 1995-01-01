Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    ESPN: «Барселона» планирует до конца лета продать игроков на 150 миллионов

    «Барселона» хочет заработать еще 150 миллионов евро на продажах игроков в текущее трансферное окно.

    По информации ESPN, в первую очередь каталонский клуб намерен выгодно продать Филиппе Коутиньо, Малкома и Рафинью.

    Также действующий чемпион Испании готов выслушать предложения по Ивану Ракитичу, Самуэлю Умтити и Артуро Видалю.

    • Этим летом «Барса» потратила на покупку новых футболистов 237 миллионов евро.
    • Наиболее дорогие сделки: Антуан Гризманн – 120 миллионов и Френки де Йонг – 75 миллионов.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +857

      mig28 7 минут назад

      Умтити-то зачем?! Кто в центре будет играть?! Пике не вечный...и уже не так надежен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1357

      ItalianFootball 9 минут назад

      Умтити сдал, как фраер в песне. Жаль.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79118
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72719
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru