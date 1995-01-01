ESPN: «Барселона» планирует до конца лета продать игроков на 150 миллионов

«Барселона» хочет заработать еще 150 миллионов евро на продажах игроков в текущее трансферное окно.

По информации ESPN, в первую очередь каталонский клуб намерен выгодно продать Филиппе Коутиньо, Малкома и Рафинью.

Также действующий чемпион Испании готов выслушать предложения по Ивану Ракитичу, Самуэлю Умтити и Артуро Видалю.