Рафинья заменил травмированного Серхи Роберто и порвал крестообразную связку

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в рамках 13-го тура Примеры.

Полузащитник каталонцев Рафинья вышел на 46-й минуте, заменив Серхи Роберто, и доиграл встречу до конца.

Пресс-служба клуба в твиттере сообщила о том, что 25-летний бразилец повредил переднюю крестообразную связку левого колена. В ближайшее время футболист перенесет операцию, после чего станут известны сроки его возвращения.

С января по июнь воспитанник сине-гранатовых выступал за «Интер» на правах аренды. Матч на «Ванда Метрополитано» стал для него восьмым в текущем сезоне на клубном уровне. На счету Рафиньи одна результативная передача.

У Роберто разрыв полуперепончатой мышцы. Срок его реабилитации оценивается в 3-4 недели.