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    Рафинья заменил травмированного Серхи Роберто и порвал крестообразную связку

    «Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) в рамках 13-го тура Примеры.

    Полузащитник каталонцев Рафинья вышел на 46-й минуте, заменив Серхи Роберто, и доиграл встречу до конца.

    Пресс-служба клуба в твиттере сообщила о том, что 25-летний бразилец повредил переднюю крестообразную связку левого колена. В ближайшее время футболист перенесет операцию, после чего станут известны сроки его возвращения.

    С января по июнь воспитанник сине-гранатовых выступал за «Интер» на правах аренды. Матч на «Ванда Метрополитано» стал для него восьмым в текущем сезоне на клубном уровне. На счету Рафиньи одна результативная передача.

    У Роберто разрыв полуперепончатой мышцы. Срок его реабилитации оценивается в 3-4 недели.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    25.11.2018 15:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 ноября 2018, 18:12

      вот уж кто точно балласт

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 25 ноября 2018, 19:47

      не знаю по мне так рафинья норм игрок ! просто я не понимаю почему его барса в атаке использует ! в интере он играл норм но в полузащите вместе еще с канселу который щас в ювентусе !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 25 ноября 2018, 19:57

      а по мне - хрустальный лавочник, которого никак не продадим, все только на аренду соглашаются.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 25 ноября 2018, 20:29

      интер хотел купить ! Он там был игроком основы ! руководство барсы ******** цену (а на деле решили его оставить в клубе).

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 ноября 2018, 15:40

      Полузащитник каталонцев Рафинья вышел на 46-й минуте, заменив Сердхи Роберто, и доиграл встречу до конца. Я января по июнь воспитанник сине-гранатовых выступал за «Интер» на правах аренды )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) В ближайшее время футболитс перенесет операцию, после чего станут известны сроки его возвращения.

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      Рейтинг: +101

      dmitrinho-SurguT > dinar7777dinar 25 ноября 2018, 16:40

      Успел скопировать до исправления кучи ошибок!

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