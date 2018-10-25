Рафинья: «Здорово, что «Барселона» победила, а я забил»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья, который стал автором первого гола в ворота «Интера» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, рассказал, что победа придаст его команде дополнительную уверенность.

«Был невероятно рад, что мне доверили место в «основе». Здорово, что мы выиграли, а мне удалось забить. Такой вечер добавит мне мотивации.

Мы сыграли очень хорошо против сильной команды, причем мы понимали, как нам будет непросто. Нам обязательно нужно было показать хороший футбол, и мы это сделали.

Этот результат добавит уверенности всем нам. В воскресенье нас ждет Класико, и каждый из нас будет готов к бою», – сказал Рафинья.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» завершился со счетом 2:0. Каталонцы с девятью очками возглавляют группу В. Итальянцы идут вторыми, отставая на три очка.

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