Неожиданное решение во время штрафного. Вы такого еще не встречали

Над Брозовичем посмеялся даже Месси.

Лионель Месси сломался в матче с «Севильей» и вылетел с переломом руки на три недели. Пока Месси восстанавливается (и смотрит матчи «Барсы» со стадиона вместе с сыном) за штрафные в команде отвечает Суарес.

В матче с «Интером» произошел интересный эпизод. Суарес, судя по исполнению, собирался бить прямо под стенкой, поставленной Самиром Хандановичем. В этот момент Марсело Брозович лег под нее и заблокировал небольшое пространство телом. В результате мяч после удара Суареса попал в Брозовича и отскочил от полузащитника.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 24 октября 2018 г.

Кадр для истории:

twit text — Goal (@goal) 24 октября 2018 г.

Правда, эффектный момент не помог «Интеру». «Барселона» все равно выиграла (2:0), а Луис Суарес пусть и не забил, но отдал голевую передачу на Рафинью.

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