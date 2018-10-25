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    • Неожиданное решение во время штрафного. Вы такого еще не встречали

    Неожиданное решение во время штрафного. Вы такого еще не встречали


    3
    Голосов: 9
    25.10.2018 00:36
    Над Брозовичем посмеялся даже Месси.

    Лионель Месси сломался в матче с «Севильей» и вылетел с переломом руки на три недели. Пока Месси восстанавливается (и смотрит матчи «Барсы» со стадиона вместе с сыном) за штрафные в команде отвечает Суарес.

    В матче с «Интером» произошел интересный эпизод. Суарес, судя по исполнению, собирался бить прямо под стенкой, поставленной Самиром Хандановичем. В этот момент Марсело Брозович лег под нее и заблокировал небольшое пространство телом. В результате мяч после удара Суареса попал в Брозовича и отскочил от полузащитника.

    Кадр для истории:

    Правда, эффектный момент не помог «Интеру». «Барселона» все равно выиграла (2:0), а Луис Суарес пусть и не забил, но отдал голевую передачу на Рафинью.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 3 ноября 2018, 21:04

      Оригинальное решение, интересно, кто-нибудь будет перенимать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      MURODJON 26 октября 2018, 16:56

      это не первый раз, Интер после пропущенный гола от Сассуола прошлом сезоне всегда так делает один игрок страхует ворота раньше Д'Амбросио делал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 25 октября 2018, 21:25

      Оригинальный парень этот Брозович.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 25 октября 2018, 07:19

      Награду за сэйв дня в Лиге чемпионов смело отдаем Брозовичу )))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      GerasimSPb 25 октября 2018, 00:55

      Мяч до него даже не дошёл вроде, в пятку попал кому-то

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Фиорентина > GerasimSPb 25 октября 2018, 15:56

      Если ты не смог заметить, то поверь игрокам, которые поздравили Брозовича...

      2
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