Неожиданное решение во время штрафного. Вы такого еще не встречали

Лионель Месси сломался в матче с «Севильей» и вылетел с переломом руки на три недели. Пока Месси восстанавливается (и смотрит матчи «Барсы» со стадиона вместе с сыном) за штрафные в команде отвечает Суарес.
В матче с «Интером» произошел интересный эпизод. Суарес, судя по исполнению, собирался бить прямо под стенкой, поставленной Самиром Хандановичем. В этот момент Марсело Брозович лег под нее и заблокировал небольшое пространство телом. В результате мяч после удара Суареса попал в Брозовича и отскочил от полузащитника.
twit text
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 24 октября 2018 г.
Кадр для истории:
twit text
— Goal (@goal) 24 октября 2018 г.
Правда, эффектный момент не помог «Интеру». «Барселона» все равно выиграла (2:0), а Луис Суарес пусть и не забил, но отдал голевую передачу на Рафинью.
Материалы по теме:
Новый «Интер» очень хорош. Не смотрите на результат
Джеко сидит на диете и читает про тактику. Это секрет его крутой формы