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    Рафинья может сменить «Барселону» на «Рому»

    «Рома» может в январе приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью.

    Спортивный директор римлян Мончи уже провел первые переговоры с представителями 25-летнего футболиста.

    Вторую половину сезона-2017/18 бразилец провел в аренде в «Интере».

    В текущем сезоне Рафинья принял участие в семи матчах «Барселоны», отметившись одним голом. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2020 года.

    Источник: Corriere dello Sport

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    19.11.2018 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:41

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 ноября 2018, 14:52

      Давно пора его продать,но что-то все соглашаются только на аренду)))

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