Рафинья может сменить «Барселону» на «Рому»

«Рома» может в январе приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью.

Спортивный директор римлян Мончи уже провел первые переговоры с представителями 25-летнего футболиста.

Вторую половину сезона-2017/18 бразилец провел в аренде в «Интере».

В текущем сезоне Рафинья принял участие в семи матчах «Барселоны», отметившись одним голом. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2020 года.