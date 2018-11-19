Рафинья может сменить «Барселону» на «Рому»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka
«Рома» может в январе приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью.
Спортивный директор римлян Мончи уже провел первые переговоры с представителями 25-летнего футболиста.
Вторую половину сезона-2017/18 бразилец провел в аренде в «Интере».
В текущем сезоне Рафинья принял участие в семи матчах «Барселоны», отметившись одним голом. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2020 года.