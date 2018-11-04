Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел разговор с главным тренером Эрнесто Вальверде, в ходе которого заявил специалисту, что несколько футболистов тянут команду вниз.

Аргентинец считает, что полузащитники Рафинья и Серхи Роберто и нападающий Усмане Дембеле в настоящее время играют ниже своего истинного уровня и в результате вредят каталонцам.

После 11-ти туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на четыре очка.