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    Don Balon: Месси заявил Вальверде, что трое игроков «Барселоны» не соответствуют уровню команды

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел разговор с главным тренером Эрнесто Вальверде, в ходе которого заявил специалисту, что несколько футболистов тянут команду вниз.

    Аргентинец считает, что полузащитники Рафинья и Серхи Роберто и нападающий Усмане Дембеле в настоящее время играют ниже своего истинного уровня и в результате вредят каталонцам.

    После 11-ти туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на четыре очка.

    Источник: Don Balon

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    04.11.2018 13:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -130

      калач 5 ноября 2018, 01:38

      Утка Серхи Роберто тянет лямку норм. Скорее не тянут: Дыр Штеген, Пике и Бускетс

      0
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 4 ноября 2018, 18:55

      Сплетни

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 4 ноября 2018, 17:50

      LERDAV. Очередная "Фейка" А Балон Лопнул ХАХАХА!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 17:43

      Уж больно источник не надежный. Скорей всего утка.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 ноября 2018, 16:33

      Час угарал как прочитал...Роберто и осман многих матчах этого сезона ташут... эт источник реала наверное

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:22

      Интересно, а что сказал Месси после 0:3 от Ромы в ЛЧ ?

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Бухбух 4 ноября 2018, 16:32

      как хорошо закатывать реал в асфальт !

      0
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      Рейтинг: +3141

      m40 4 ноября 2018, 16:12

      Допустим так оно и было на самом деле, поговорили игрок с тренером о команде тет-а-тет. А Вальверде взял и всё слил. Нет конечно, не могло такого быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 4 ноября 2018, 15:49

      Кря кря

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 ноября 2018, 15:48

      Месси заявил, что Don Balon не соответствует уровню качественного спортивного издания.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 ноября 2018, 15:29

      don balon слушаешь и ржешь их ахинею это тоже самое что и 60 минут про сранную политику как в россии хорошо европа без нас загнется)))

      3
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