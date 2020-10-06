Рафинья перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара стал игроком «ПСЖ».
27-летний футболист присоединился к парижанам на правах свободного агента.
Бразилец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года и выбрал себе 12-й игровой номер.
- Рафинья – воспитанник «Барсы».
- За основную команду каталонцев провел 90 матчей, забил 12 голов и сделал восемь ассистов.
- Сдавался в аренду «Интеру» и дважды «Сельте».
- Рыночная стоимость хавбека – 9,5 миллиона евро.
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Источник: Официальный сайт «ПСЖ»