Рафинья перешел из «Барселоны» в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара стал игроком «ПСЖ».

27-летний футболист присоединился к парижанам на правах свободного агента.

Бразилец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года и выбрал себе 12-й игровой номер.