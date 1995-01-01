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    Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

    «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии со счетом 3:0.

    Полузащитник Арьен Роббен на 73-й минуте сменил Сержа Гнабри. Хавбек Франк Рибери на поле 87-й вышел вместо автора второго гола Кингсли Комана.

    По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.

    В начале мая мюнхенский клуб сообщил о том, что голландец и немец не будут продлевать контракты, срок которых истекает в июне. Они выступали за клуб на протяжении 10-ти и 12-ти лет соответственно.

    Клуб также не будет продлевать соглашение с защитником Рафиньей, выступающим с 2011-го года. В феврале бразилец сказал, что не понимает, почему не играет у Нико Ковача, хотя был игроком стартового состава при Карло Анчелотти и Хосепе Гвардиоле.

    Источник: OptaFranz

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