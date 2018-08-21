Агент Рафиньи ведет переговоры с «Бетисом»

Да продайте его уже, Бога ради, хоть куда-нибудь. Он Барселоне уже не помощник, даже как запасной.
Если это правда, что Интер давал за него 30, а Барса хотела 40, то это комедия, т.к. Бетис больше 10-12 не заплатит, я в этом уверен, если вообще это будет опять не аренда. Ну как так?
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара близок к переходу в «Бетис».
Мазиньо, отец и агент футболиста, в данный момент находится в Севилье. Здесь он ведет переговоры о трансфере бразильца в андалусский клуб.
В «Барсе» не рассчитывают на Рафинью в этом сезоне. Прошлый он провел на правах аренды в составе миланского «Интера».