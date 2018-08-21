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    Агент Рафиньи ведет переговоры с «Бетисом»

    Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара близок к переходу в «Бетис».

    Мазиньо, отец и агент футболиста, в данный момент находится в Севилье. Здесь он ведет переговоры о трансфере бразильца в андалусский клуб.

    В «Барсе» не рассчитывают на Рафинью в этом сезоне. Прошлый он провел на правах аренды в составе миланского «Интера».

    Источник: Twitter

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    21.08.2018 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 10:05

      Да продайте его уже, Бога ради, хоть куда-нибудь. Он Барселоне уже не помощник, даже как запасной.
      Если это правда, что Интер давал за него 30, а Барса хотела 40, то это комедия, т.к. Бетис больше 10-12 не заплатит, я в этом уверен, если вообще это будет опять не аренда. Ну как так?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 07:32

      В "Барсе" трудно пробиться в основу или регулярно хотя бы выходить на замену, но и в аренде у Рафы не сложилось. Время у него ещё есть, может найдёт свою команду и тренера.

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