Агент Рафиньи ведет переговоры с «Бетисом»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара близок к переходу в «Бетис».

Мазиньо, отец и агент футболиста, в данный момент находится в Севилье. Здесь он ведет переговоры о трансфере бразильца в андалусский клуб.

В «Барсе» не рассчитывают на Рафинью в этом сезоне. Прошлый он провел на правах аренды в составе миланского «Интера».