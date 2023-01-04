Хуан Итурбе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Итурбе
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|64
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Хуан
|Фамилия
|Итурбе
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 70'
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|67' - 90'
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|60' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|90'
|12.02.2023
|1' - 65'
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|22
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -70'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|26.02.2023
|67' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|60' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|90'
|12.02.2023
|1' -65'
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|04.02.2023
|1' -78'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|77' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|1' -63'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|46' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|08.11.2022
|86' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|89'
|05.11.2022
|1' -60'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|85' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -63'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|59'
|15.10.2022
|67' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|1' -66'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|1' -79'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|42'
|18.09.2022
|1' -68'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -69'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|04.09.2022
|69' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -73'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)