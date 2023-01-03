Борис Клейман - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Клейман
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 октября 1990 (32 года)
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Клейман
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 октября 1990 (32 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|24
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|24.02.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.02.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|36'
|21.12.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|64'
|19.08.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)
|90'