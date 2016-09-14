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    Келвин Уилсон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Келвин
    Фамилия Уилсон
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Родной город Ноттингем
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    21.01.2017 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    14.01.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    18.10.2016 1' -14' Бирмингем Сити (Бирмингем) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.10.2016 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    01.10.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    27.09.2016 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    24.09.2016 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    17.09.2016 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    14.09.2016 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    10.09.2016 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.08.2016 1' -90' Барнсли (Барнсли) 4:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    20.08.2016 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    16.08.2016 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.08.2016 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    06.08.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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