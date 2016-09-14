Келвин Уилсон - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Келвин
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Келвин
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ноттингем
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|18.10.2016
|1' -14'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|01.10.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|24.09.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|17.09.2016
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|14.09.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|10.09.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|27.08.2016
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|4:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|20.08.2016
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|16.08.2016
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)