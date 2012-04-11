Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Пабло Гонсалес
Статистика
Пабло Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
28 мая 1985 (41), Тандил
#18 | Нападающий
182 см
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
15
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 1
11.04.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сиена
0 : 2
18.03.2012
Новара
1' - 63'
Италия. Серия А, 26 тур
Сиена
3 : 0
04.03.2012
Кальяри
75' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
4 : 1
26.02.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
0 : 1
22.02.2012
Катания
74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
0 : 0
05.02.2012
Сиена
56' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сиена
1 : 1
22.01.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Парма
3 : 1
15.01.2012
Сиена
72' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
4 : 0
07.01.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
20.12.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 0
17.12.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
1 : 0
04.12.2011
Сиена
65' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
0 : 1
27.11.2011
Интер
77' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сиена
2 : 2
20.11.2011
Аталанта
72' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 1
06.11.2011
Сиена
69' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1 : 1
26.10.2011
Сиена
1' - 72'
Италия. Серия А, 8 тур
Сиена
2 : 0
23.10.2011
Чезена
1' - 68'
9'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 0
16.10.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
2 : 0
02.10.2011
Сиена
53' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
1 : 1
22.09.2011
Сиена
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
0 : 1
18.09.2011
Ювентус
1' - 63'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 0
11.09.2011
Сиена
1' - 53'
37'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
3
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+