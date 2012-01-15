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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сиена
Парма - Сиена: обзор матча 15 января 2012
Парма
15.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сиена
24'
Д. Биабиани
66'
Ф. Валиани
90'
С. Джовинко
79'
П. Гросси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сиена
Желтая карточка
Н. Паварини
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Флоккари
ГОЛ! 3:1!
С. Джовинко
Пас отдал
Р. Палладино
ГОЛ! 2:1!
П. Гросси
Пас отдал
С. Вергассола
Замена
С. Вергассола
️️️️
А. Гацци
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Мусаччи
Замена
П. Гонсалес
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Валиани
Пас отдал
С. Джовинко
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
Д. Биабиани
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
П. Гросси
️️️️
Р. Витьелло
Желтая карточка
С. Морроне
Желтая карточка
А. Гацци
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
14'
Желтая карточка
Л. Россеттини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Парма
0
Альберто Галлинетта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
2
Данилу Перейра
ОП
10
Хайме Вальдес
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-3-3
1
Паварини
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
5
Дзаккардо
22
Мусаччи
4
Морроне
80
Валиани
10
Флоккари
21
Джовинко
14
Биабиани
4-3-3
25
Пеголо
2
Витьелло
19
Терци
13
Россеттини
36
Дель Гроссо
6
Анжело
10
Д'Агостино
14
Гацци
21
Дестро
20
Бриенца
16
Калайо
14
Биабиани
27
Сантакроче
27
Сантакроче
14
Биабиани
22
Мусаччи
2
Перейра
2
Перейра
22
Мусаччи
10
Флоккари
17
Палладино
17
Палладино
10
Флоккари
14
Гацци
8
Вергассола
8
Вергассола
14
Гацци
2
Витьелло
23
Гросси
23
Гросси
2
Витьелло
21
Дестро
18
Гонсалес
18
Гонсалес
21
Дестро
Остались в запасе
Парма
Сиена
0
Альберто Галлинетта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
0
Альберто Галлинетта
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
10
Хайме Вальдес
ЦП
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Парма - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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