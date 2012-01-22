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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Наполи
Сиена - Наполи: обзор матча 22 января 2012
Сиена
22.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
67'
Э. Калайо
86'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Наполи
Замена
Анжело
️️️️
Г. Д'Агостино
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
Пас отдал
А. Доссена
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
Ф. Бриенца
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Замена
М. Дестро
️️️️
Э. Калайо
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
Ф. Больцони
Замена
К. Суньига
️️️️
У. Кампаньяро
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Э. Калайо
Пас отдал
С. Вергассола
Желтая карточка
Э. Пезоли
Замена
Э. Лавесси
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
Р. Витьелло
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
6
Анжело
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-2-3-2
25
Пеголо
15
Контини
19
Терци
26
Пезоли
36
Дель Гроссо
2
Витьелло
8
Вергассола
19
Больцони
10
Д'Агостино
16
Калайо
20
Бриенца
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
3
Доссена
21
Пандев
10
Кавани
20
Бриенца
82
Парравичини
82
Парравичини
20
Бриенца
10
Д'Агостино
6
Анжело
6
Анжело
10
Д'Агостино
16
Калайо
21
Дестро
21
Дестро
16
Калайо
14
Кампаньяро
18
Суньига
18
Суньига
14
Кампаньяро
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
5
Гаргано
22
Лавесси
22
Лавесси
5
Гаргано
Остались в запасе
Сиена
Наполи
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сиена - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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