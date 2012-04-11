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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сиена
Интер - Сиена: обзор матча 11 апреля 2012
Интер
11.04.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
42'
Д. Милито
81'
Д. Милито (П)
6'
Г. Д'Агостино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сиена
+4
Красная карточка
Д. Пеголо
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Милито
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
Д. Паццини
️️️️
Р. Альварес
Замена
А. Поли
️️️️
Ж. Оби
Желтая карточка
Р. Витьелло
Желтая карточка
Э. Пезоли
ГОЛ! 1:1!
Д. Милито
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
В. Самуэль
Желтая карточка
В. Самуэль
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Д'Агостино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
22
Диего Милито
ЛФ
11
Рикардо Альварес
ЦФ
9
Мауро Сарате
РФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Сиена
23
Зелько Бркич
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
4-3-3
20
Сезар
26
Киву
6
Самуэль
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Станкович
10
Оби
22
Милито
11
Альварес
9
Сарате
4-4-2
25
Пеголо
2
Витьелло
19
Терци
26
Пезоли
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
10
Д'Агостино
19
Больцони
70
Маннини
20
Бриенца
21
Дестро
6
Самуэль
5
Нагатомо
5
Нагатомо
6
Самуэль
10
Оби
15
Поли
15
Поли
10
Оби
11
Альварес
11
Паццини
11
Паццини
11
Альварес
Остались в запасе
Интер
Сиена
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
23
Зелько Бркич
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Интер - Сиена
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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