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Мичел
Статистика
Мичел - статистика
Завершил карьеру
30 октября 1975 (51)
#8 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 0
13.05.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5 : 2
05.05.2012
Райо Вальекано
55' - 90'
77'
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
02.05.2012
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
0 : 7
29.04.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Спортинг
2 : 1
21.04.2012
Райо Вальекано
78' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
4 : 2
03.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
12.02.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Сарагоса
1 : 2
05.02.2012
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
1 : 2
14.01.2012
Райо Вальекано
81' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
11.12.2011
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
3 : 1
04.12.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2011
Райо Вальекано
1' - 46'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4 : 0
06.11.2011
Реал Сосьедад
68' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.10.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
73' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
6 : 2
24.09.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.09.2011
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.09.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
28.08.2011
Райо Вальекано
Был в запасе
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