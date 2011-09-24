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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 24 сентября 2011
Реал
24.09.2011, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
6 : 2
Завершен
Райо Вальекано
39'
К. Роналду
45+1'
Г. Игуаин
51'
К. Роналду (П)
67'
Р. Варан
73'
К. Бензема
84'
К. Роналду (П)
1'
Мичу
55'
Мичу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
ГОЛ с пенальти! 6:2!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Хименес
ГОЛ! 5:2!
К. Бензема
Пас отдал
М. Озил
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
Мичу
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Пити
ГОЛ! 4:2!
Р. Варан
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Л. Бангура
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
С. Хедира
️️️️
Кака
Вторая желтая
А. Ди Мария
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Тамудо
ГОЛ! 3:2!
Мичу
Пас отдал
А. Аррибас
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Мовилья
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
С. Рамос
+1
Желтая карточка
А. Аррибас
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Замена
М. Озил
️️️️
Л. Диарра
Желтая карточка
А. Ди Мария
17'
1'
ГОЛ! 0:1!
Мичу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
7
Ласс Бангура
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
25
Мичу
АП
10
Пити
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Мичел
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
19
Варан
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
1
Хименес
2
Тито
21
Фигерас
14
Аррибас
20
Касадо
18
Фуэго
26
Мовилья
10
Пити
25
Мичу
7
Бангура
23
Тамудо
10
Кака
28
Хедира
28
Хедира
10
Кака
19
Диарра
10
Озил
10
Озил
19
Диарра
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
25
Мичу
10
Трасоррас
10
Трасоррас
25
Мичу
10
Пити
22
Пачеко
22
Пачеко
10
Пити
23
Тамудо
23
Делибашич
23
Делибашич
23
Тамудо
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Мичел
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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