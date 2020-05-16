Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсель Янсен - статистика

Завершил карьеру
4 ноября 1985 (41), Менхенгладбах
#7 | Защитник
191 см | 89 кг
Германия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
15
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
2 : 1
16.05.2015
Гамбург
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1 : 1
08.05.2015
Фрайбург
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
1 : 2
03.05.2015
Гамбург
39' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
3 : 2
25.04.2015
Аугсбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вердер
1 : 0
19.04.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
8 : 0
14.02.2015
Гамбург
1' - 120'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 1
07.02.2015
Ганновер-96
1' - 90'
50'
90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
0 : 2
31.01.2015
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2 : 0
09.11.2014
Гамбург
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Гамбург
1 : 0
01.11.2014
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
3 : 0
25.10.2014
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
1 : 1
19.10.2014
Хоффенхайм
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
0 : 1
04.10.2014
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 3
30.08.2014
Падерборн
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 0
23.08.2014
Гамбург
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+