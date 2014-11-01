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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Байер
Гамбург - Байер: обзор матча 01 ноября 2014
Гамбург
01.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Байер
26'
Р. ван дер Ваарт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Байер
Замена
Г. Качар
️️️️
Л. Холтби
90'
+2
88'
Желтая карточка
О. Топрак
85'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Л. Бендер
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
80'
70'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
70'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. ван дер Ваарт
63'
Желтая карточка
Н. Мюллер
52'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
Я. Дробны
45'
+1
Желтая карточка
Д. Дикмайер
45'
+1
Желтая карточка
В. Бехрами
41'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
35'
28'
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
26'
Желтая карточка
Л. Холтби
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
6
Матти Штейнманн
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-4-1-1
33
Дробны
22
Озтрзолек
5
Джуру
2
Дикмайер
16
Вестерманн
7
Янсен
9
Мюллер
90
Холтби
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
3-2-1-2-1
1
Лено
14
Пападопулос
4
Спахич
21
Топрак
2
Донати
18
Венделл
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
90
Холтби
20
Качар
20
Качар
90
Холтби
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
8
Бендер
21
Озтюнали
21
Озтюнали
8
Бендер
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
Остались в запасе
Гамбург
Байер
30
Александер Брунст
ВР
6
Матти Штейнманн
ЦП
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
6
Матти Штейнманн
ЦП
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Гамбург - Байер
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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