Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 25 апреля 2015
Гамбург
25.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
11'
И. Олич
19'
П. Ласогга
71'
П. Ласогга
25'
Р. Бобадилья
69'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
Замена
А. Руднев
️️️️
Г. Качар
90'
+3
78'
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
78'
Замена
Т. Матавж
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
П. Ласогга
75'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
75'
ГОЛ! 3:2!
П. Ласогга
Пас отдал
З. Штибер
71'
69'
ГОЛ! 2:2!
Т. Вернер
Пас отдал
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Г. Качар
67'
67'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
М. Янсен
️️️️
И. Иличевич
67'
60'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Фойлнер
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
26'
25'
ГОЛ! 2:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Т. Вернер
ГОЛ! 2:0!
П. Ласогга
Пас отдал
М. Озтрзолек
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
З. Штибер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-3-1-2
15
Адлер
16
Вестерманн
5
Джуру
41
Райкович
22
Озтрзолек
20
Качар
16
Иличевич
10
Штибер
8
ван дер Ваарт
40
Олич
10
Ласогга
4-4-1-1
1
Хитц
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
2
Верхаг
21
Баба
17
Вернер
8
Фойлнер
10
Байер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
16
Иличевич
7
Янсен
7
Янсен
16
Иличевич
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
20
Качар
9
Руднев
9
Руднев
20
Качар
7
Алтынтоп
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
9
Матавж
9
Матавж
35
Эссвайн
8
Фойлнер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
8
Фойлнер
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+