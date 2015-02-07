Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ганновер-96
Гамбург - Ганновер-96: обзор матча 07 февраля 2015
Гамбург
07.02.2015, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
26'
Марсело (АГ)
50'
М. Янсен
66'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ганновер-96
Желтая карточка
М. Янсен
90'
85'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
Г. Качар
️️️️
Р. Маркос
78'
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Собич
63'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 2:0!
М. Янсен
Пас отдал
Н. Мюллер
50'
46'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Х. Сакаи
Замена
Э. Гётц
️️️️
Р. ван дер Ваарт
46'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Х. Вестерманн
46'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Марсело
26'
23'
Пенальти не реализован!
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
21
Марсело Диас
ОП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Ганновер-96
21
Тимо Кёнигсман
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
35
Маурице Хирш
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артур Собич
ЦФ
4-1-3-1-1
33
Дробны
3
Маркос
41
Райкович
5
Джуру
16
Вестерманн
21
Диас
7
Янсен
10
Штибер
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
40
Олич
4-1-1-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
26
Сане
3
Альборнос
24
Шмидебах
13
Штиндль
10
Кийотаке
13
Хоселу
7
Бриан
8
ван дер Ваарт
39
Гётц
39
Гётц
8
ван дер Ваарт
3
Маркос
20
Качар
20
Качар
3
Маркос
16
Вестерманн
8
Ирачек
8
Ирачек
16
Вестерманн
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
2
Сакаи
27
Перейра
27
Перейра
2
Сакаи
19
Шульц
9
Собич
9
Собич
19
Шульц
Остались в запасе
Гамбург
Ганновер-96
15
Рене Адлер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
21
Тимо Кёнигсман
ВР
35
Маурице Хирш
ЦП
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Остались в запасе
21
Тимо Кёнигсман
ВР
35
Маурице Хирш
ЦП
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Гамбург - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Ганновер-96
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+