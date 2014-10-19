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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Хоффенхайм
Гамбург - Хоффенхайм: обзор матча 19 октября 2014
Гамбург
19.10.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
34'
П. Ласогга
15'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Хоффенхайм
90'
+1
Замена
С. Цубер
️️️️
К. Фолланд
Замена
З. Штибер
️️️️
Т. Арслан
80'
77'
Желтая карточка
С. Руди
72'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Р. Фирмино
Замена
М. Янсен
️️️️
Р. ван дер Ваарт
66'
53'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Модест
49'
Желтая карточка
А. Модест
45'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Т. Арслан
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
Пас отдал
Т. Арслан
34'
Замена
Э. Гётц
️️️️
Д. Дикмайер
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
22
Свен Шипплок
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-4-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
2
Дикмайер
22
Озтрзолек
5
Джуру
30
Арслан
9
Мюллер
85
Бехрами
90
Холтби
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
2-1-4-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
5
Штробль
13
Руди
27
Швеглер
8
Полански
18
Эльюнусси
27
Модест
31
Фолланд
9
Фирмино
2
Дикмайер
39
Гётц
39
Гётц
2
Дикмайер
8
ван дер Ваарт
7
Янсен
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
10
Штибер
10
Штибер
30
Арслан
31
Фолланд
7
Цубер
7
Цубер
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Шипплок
22
Шипплок
9
Фирмино
27
Модест
11
Салаи
11
Салаи
27
Модест
Остались в запасе
Гамбург
Хоффенхайм
30
Александер Брунст
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Гамбург - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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