Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011