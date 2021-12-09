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Андреас Авраам
Статистика
Андреас Авраам - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1987 (39)
#30 | Полузащитник
Кипр
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анортосис
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Партизан
1 : 1
09.12.2021
Анортосис
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Флора
2 : 2
04.11.2021
Анортосис
1' - 62'
Лига конференций, 3 тур
Анортосис
2 : 2
21.10.2021
Флора
75' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Гент
2 : 0
30.09.2021
Анортосис
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Анортосис
0 : 2
16.09.2021
Партизан
50' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Анортосис
3 : 1
26.08.2021
Хапоэль БШ
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль БШ
0 : 0
19.08.2021
Анортосис
Был в запасе
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