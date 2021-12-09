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Партизан - Анортосис
Партизан - Анортосис: обзор матча 09 декабря 2021
Партизан
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Анортосис
20'
М. Милованович
33'
Л. Христодулопулос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Анортосис
Замена
Н. Милетич
️️️️
М. Йойич
88'
Замена
М. Живкович
️️️️
С. Урошевич
88'
78'
Замена
П. Корреа
️️️️
М. Антониадес
71'
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Делетич
68'
Замена
Н. Качарава
️️️️
Л. Христодулопулос
Желтая карточка
А. Шчекич
65'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Н. Йович
62'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
К. Мениг
62'
46'
Замена
Д. Попович
️️️️
М. Иоанну
Замена
А. Шчекич
️️️️
Л. Павлович
46'
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Христодулопулос
ГОЛ! 1:0!
М. Милованович
Пас отдал
М. Йойич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
11
Квинси Мениг
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Анортосис
22
Ассаф Цур
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
22
Денис Попович
ЦП
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Попович
28
Урошевич
5
Вуячич
6
Саничанин
14
Зделар
2
Милькович
18
Йойич
80
Йович
8
Павлович
11
Мениг
29
Милованович
3-5-2
22
Цур
2
Араюри
23
Антониадес
7
Коррейя
7
Варда
4
Артиматас
48
Иоанну
19
Амбарцумян
7
Христодулопулос
7
Делетич
25
Гушбауэр
11
Мениг
7
Холендер
7
Холендер
11
Мениг
18
Йойич
73
Милетич
73
Милетич
18
Йойич
28
Урошевич
17
Живкович
17
Живкович
28
Урошевич
8
Павлович
19
Шчекич
19
Шчекич
8
Павлович
80
Йович
15
Лутовац
15
Лутовац
80
Йович
23
Антониадес
44
Корреа
44
Корреа
23
Антониадес
48
Иоанну
22
Попович
22
Попович
48
Иоанну
7
Делетич
77
Христофи
77
Христофи
7
Делетич
7
Христодулопулос
15
Качарава
15
Качарава
7
Христодулопулос
Остались в запасе
Партизан
Анортосис
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Георгий Лория
ВР
8
Азер Бусуладжич
ОП
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
8
Азер Бусуладжич
ОП
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Партизан - Анортосис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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2 : 1
22.11.2026
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Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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