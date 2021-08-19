Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Анортосис
Хапоэль БШ - Анортосис: обзор матча 19 августа 2021
Хапоэль БШ
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Анортосис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хапоэль БШ - Анортосис
90'
Желтая карточка
Г. Лория
Замена
D. Asprilla
️️️️
Ю. Энса
83'
Замена
R. Gordana
️️️️
Д. Мича
83'
Замена
И. Шехтер
️️️️
С. Йехезкель
73'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
D. Petrucci
73'
66'
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Делетич
45'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
37'
Желтая карточка
П. Араюри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
35
Мариано Барейро
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Ияд Абу
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
13
Юджен Энса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Анортосис
44
Павлос Корреа
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
48
Михалис Иоанну
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
4-5
1
Харуш
35
Барейро
18
Тиби
4
Витор
44
Эльхамед
15
Мича
11
Йехезкель
13
Энса
8
Сафури
88
2-3-5
1
Лория
33
Рисванис
2
Араюри
19
Амбарцумян
22
Попович
4
Артиматас
7
Коррейя
9
Лафферти
7
Христодулопулос
7
Делетич
25
Гушбауэр
88
30
Йосефи
30
Йосефи
88
15
Мича
8
8
15
Мича
11
Йехезкель
9
Шехтер
9
Шехтер
11
Йехезкель
13
Энса
30
30
13
Энса
7
Делетич
77
Христофи
77
Христофи
7
Делетич
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Анортосис
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
44
Павлос Корреа
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
48
Михалис Иоанну
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
Остались в запасе
44
Павлос Корреа
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
22
Ассаф Цур
ЦФ
48
Михалис Иоанну
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Хапоэль БШ - Анортосис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Стадион:
Тото Тернер
Новости команд
Все
Хапоэль БШ
Анортосис
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+