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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Анортосис - Хапоэль БШ
Анортосис - Хапоэль БШ: обзор матча 26 августа 2021
Анортосис
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
12'
К. Артиматас
62'
Л. Христодулопулос (П)
69'
Л. Христодулопулос
43'
И. Шехтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Анортосис - Хапоэль БШ
90'
+3
Желтая карточка
М. Барейро
90'
+1
Желтая карточка
D. Asprilla
Желтая карточка
К. Артиматас
89'
Желтая карточка
О. Рушиас
85'
Замена
C. Eloundou
️️️️
Н. Кальцас
80'
78'
Замена
A. Solomon
️️️️
Д. Келтьенс
77'
Замена
D. Asprilla
️️️️
Д. Мича
Замена
М. Антониадес
️️️️
Л. Христодулопулос
74'
Замена
О. Рушиас
️️️️
К. Лафферти
73'
ГОЛ! 3:1!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
О. Амбарцумян
69'
69'
Замена
R. Gordana
️️️️
D. Petrucci
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Христодулопулос
62'
61'
Желтая карточка
И. Абу
Замена
Д. Христофи
️️️️
Й. Гушбауэр
52'
45'
+3
Желтая карточка
И. Шехтер
Желтая карточка
А. Коррейя
45'
+3
45'
Вторая желтая
Э. Аколатсе
43'
ГОЛ! 1:1!
И. Шехтер
Пас отдал
Ю. Энса
33'
Желтая карточка
D. Petrucci
Желтая карточка
Д. Попович
33'
33'
Желтая карточка
Э. Аколатсе
Желтая карточка
К. Лафферти
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Артиматас
Пас отдал
Д. Попович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Георгий Лория
ВР
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
4
Костакис Артиматас
ЦП
7
Андерсон Коррейя
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦФ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
13
Юджен Энса
ЦФ
5
Ияд Абу
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Анортосис
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦФ
22
Ассаф Цур
ЦФ
8
Онисифорос Рушиас
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
99
Charles Eloundou
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
2-3-5
1
Лория
33
Рисванис
2
Араюри
19
Амбарцумян
22
Попович
4
Артиматас
20
Кальцас
25
Гушбауэр
7
Христодулопулос
9
Лафферти
7
Коррейя
3-2-5
1
Харуш
33
Келтьенс
35
Барейро
7
Аколатсе
18
Тиби
4
Витор
13
Энса
88
15
Мича
9
Шехтер
5
Абу
7
Христодулопулос
23
Антониадес
23
Антониадес
7
Христодулопулос
9
Лафферти
8
Рушиас
8
Рушиас
9
Лафферти
25
Гушбауэр
77
Христофи
77
Христофи
25
Гушбауэр
20
Кальцас
99
99
20
Кальцас
15
Мича
30
30
15
Мича
88
8
8
88
33
Келтьенс
12
12
33
Келтьенс
Остались в запасе
Анортосис
Хапоэль БШ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦФ
22
Ассаф Цур
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
44
Павлос Корреа
ЦЗ
30
Андреас Авраам
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦФ
22
Ассаф Цур
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Анортосис - Хапоэль БШ
5
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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